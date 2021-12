Vittoria piange Turi Occhipinti, meccanico 27enne

Vittoria - Una strada tristemente nota qualla in cui ha perso la vita stamani Salvatore, "Turi", Occhipinti, meccanico 27enne di Vittoria.

Una strada, in contrada Fanello, che invoglia a prendere velocità, per quanto pericolosa, vista la presenza di molte radici di alberi che hanno dissestato il manto stradale, creando piccole rampe di lancio per i motociclisti. Via Virgilio Lavore è stata teatro di sei morti per incidenti stradali in dieci anni.

Turi era un ragazzo classe 1994, conosciuto come il gigante buono per via della sua stazza. Era a bordo del proprio scooterone quando, forse a causa del manto stradale dissestato, ha perso il controllo della moto andando a sbattere contro il guardrail. A nulla è servito il casco. la velocità dell'impatto gli è stata fatale.