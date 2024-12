Vittoria, scontro auto-moto: grave un 17enne

Vittoria - Un 17enne di origini tunisine, residente ad Acate, si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Guzzardi. Il giovane è rimasto vittima di un incidente che si è verificato lungo la strada provinciale 2 che collega Vittoria ad Acate. Il ragazzo, che viaggiava in sella a una moto, si è scontrato, per cause in via di accertamento, con una utilitaria condotta da un 28enne vittoriese. La peggio è toccata naturalmente al centauro che è finito sull’asfalto riportando lesioni molto gravi. Da qui la decisione dei medici di riservarsi la prognosi.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale di Vittoria.