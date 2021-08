Vittoria, sparava per diletto, allietando i vicini di casa

Vittoria - Nel pomeriggio di lunedì 9 agosto 2021, a seguito di segnalazioni pervenute presso il Commissariato di Vittoria circa la presunta esplosione di colpi di arma da fuoco nei pressi di uno stabile sito nel comune ipparino, personale del predetto Commissariato si recava sul luogo eseguendo, con l’ausilio di personale della Polizia Scientifica, un accurato sopralluogo che consentiva di rinvenire sul manto stradale alcune ogive e di riscontrare la presenza di un foro sulla persiana di una finestra di un immobile ivi ubicato.

L’immediata attività investigativa svolta dagli uomini del Commissariato di P.S. ipparino, corroborata dal prezioso lavoro balistico svolto dagli esperti della Polizia Scientifica, permetteva di individuare il probabile punto di origine dello sparo dei colpi in un immobile sito poco distante dal luogo del rinvenimento dei reperti balistici.

Alla luce di quanto sopra, atteso che l’attività conduceva presso l’abitazione di un soggetto pregiudicato, noto agli investigatori, veniva effettuata una perquisizione domiciliare che consentiva di rinvenire e sequestrare due pistole con matricola abrasa, numeroso munizionamento di diverso calibro e vario materiale esplodente (petardi e botti di vario tipo).

Nel corso dell’attività in parola, prima del rinvenimento delle armi, l’uomo manifestava evidenti segni di insofferenza tentando di impedire l’accesso nell’abitazione ma veniva prontamente bloccato dagli agenti operanti.

All’esito dell’attività investigativa, il soggetto veniva tratto in arresto per detenzione illegale di armi da fuoco clandestine e munizionamento e relativa ricettazione, esplosioni pericolose in luogo pubblico e resistenza a pubblico Ufficiale e, dopo le formalità di rito, associato presso il carcere di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.