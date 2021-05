Vittoria, ladri arrampicati come l'Uomo Ragno, arrestati

Vittoria - Nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 maggio 2021, a Vittoria, gli equipaggi delle volanti dei Commissariati di Vittoria e Comiso, coadiuvate da una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Vittoria, hanno tratto in arresto, per furto aggravato in concorso, S.I., tunisino di 34 anni e L.Z., di 26 anni, entrambi noti alle Forze dell’Ordine.

Intorno alla mezzanotte al Commissariato di Vittoria perveniva una segnalazione che riferiva di due soggetti che, dopo essersi arrampicati, avevano raggiunto il balcone di un’abitazione ed erano intenti a forzare l’infisso per poter accedere all’interno dell’immobile.

Gli equipaggi immediatamente giungevano sul posto, circondando lo stabile e sorprendendo S.I., appostato per strada di fronte all’abitazione, che faceva da “palo” al suo complice.

Vistosi scoperto, l’uomo, nonostante avesse opposto resistenza per cercare di scappare, veniva prontamente bloccato e posto in sicurezza all’interno dell’autovettura di servizio. In quel frangente, il rumore di vetri infranti consentiva agli Operatori di individuare l’appartamento preso di mira dal complice che veniva nell’immediatezza sorpreso all’interno dell’abitazione e bloccato, impedendogli la fuga.

I due sono stati tratti in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria S.I. è stato posto agli arresti domiciliari, mentre L.Z. è stato condotto in carcere, entrambi a disposizione dell’A.G.