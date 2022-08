Vittoria, uomo trovato morto in un bacino idrico, è giallo

Vittoria - Giallo nelle campagne di Vittoria, in contrada Pozzo Ribaudo: un uomo di circa 50 anni, straniero, è stato trovato cadavere, intorno a mezzogiorno, in un bacino idrico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno interrogate alcuni abitanti della zona. Non è chiaro se l'uomo si sia suicidato o se sia caduto accidentalmente nel bacino idrico. Al momento, comunque, non è esclusa nessuna pista.