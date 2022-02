Vittoria, vedono la polizia e scappano: due pusher colti in flagranza

Vittoria - Arrestati lunedì scorso, 21 febbraio, in Piazza Manin due soggetti dall’atteggiamento sospetto che, alla vista dei poliziotti, con fare repentino tentavano invano di darsi alla fuga. Bloccati e perquisiti dagli agenti, addosso a uno sono stati trovati 14 grammi di hashish; addosso all'altro altri 33 grammi dello stesso stupefacente divisi in stecche, e 105 euro in banconote da vario taglio. Adesso sono entrambi ai domiciliari, per il reato di spaccio.