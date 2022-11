Vittoria, vento abbatte palma vicino Municipio, tragedia sfiorata. VIDEO

Vittoria - Il forte vento che sta soffiando in queste ore in particolar modo nella Sicilia Orientale ha abbattuto la palma della Piazza adiacente il Municipio presso la statua di Padre Pio. “Dobbiamo ringraziare il Padre Eterno perchè nessuno si è fatto male”, scrive il sindaco di Vittoria Aiello. Fortunatamente infatti nessuno si trovava presente in quel momento. La palma ha danneggiato però anche un palo della pubblica illuminazione. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile