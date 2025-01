Viva la sporcizia: ancora un bar da incubo in via Etnea. VIDEO

Catania - È stata sospesa a Catania con effetto immediato l’attività del laboratorio di un bar di via Etnea per le gravi irregolarità riscontrate durante un controllo della polizia. La task force ha trovato e sequestrato 120 kg di prodotti alimentari in parte scaduti e in parte contenuti in barattoli privi di etichettatura. Solo per questo il titolare dovrà pagare una multa di 1.500 euro.

L’Asp ha poi accertato rilevanti carenze igienico-sanitarie, con conseguente sanzione di 1.000 euro: c’era una blatta sul frigorifero e i locali erano visibilmente sporchi. Molto più pesanti (35.000 euro) le multe per le scarse condizioni di sicurezza: erano presenti estintori scaduti, la cassetta di primo soccorso era priva del contenuto minimo previsto dalla legge, l’impianto elettrico non era a norma, non erano presenti uscite di emergenza, il laboratorio presentava una scala d’accesso non idonea, i soppalchi non erano a norma e le scaffalature non ancorate al muro. Il bar potrà continuare a esercitare l’attività solo per la somministrazione di bevande e alimenti prodotti in altro luogo.