«Viviana ha strangolato Gioele». I pm chiedono l'archiviazione del caso

Messina – A oltre un anno dai fatti, la Procura di Patti vuole mettere un punto sul cosiddetto “giallo di Caronia” e - dopo la perizia dei suoi medici legali - ha chiesto oggi al gip l'archiviazione del caso. Dunque, nessun duplice omicidio né aggressione di animali nella boscaglia ma omicidio-suicidio: la tesi da sempre respinta dal marito e dai periti da lui nominati. Per i magistrati il soffocamento riscontrato nell’autopsia sul piccolo Gioele, il figlio di 4 anni, sarebbe quindi dovuto a uno strangolamento da parte della madre, affetta da disturbi psichici, che poi si sarebbe lanciata da sola dal traliccio, per suicidarsi.

Per questo i due corpi sarebbero stati trovati in due punti e giorni diversi. Possibile che l’incidente occorso in galleria, poco prima che la donna 41enne abbandonasse la propria auto sul ciglio della strada, sia stata la scossa finale ai suoi fragili nervi. La vicenda è però, da un punto di vista processuale, è ancora lungi dall’essere conclusa. I familiari si opporranno sicuramente alla richiesta degli inquirenti e faranno di tutto per non permettere la chiusura del fascicolo e far emergere la loro verità: quella della messincena, per coprire un doppio assassinio.