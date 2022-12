Vola con la sua Jeep dal ponte, muore Francesco Savoca, 38 anni. FOTO

Messina - E’ morto tragicamente un automobilista residente a Scifì, frazione di Forza d’Agrò, a causa di un incidente verificatosi sulla strada provinciale 12 che collega gli abitati di Sant’Alessio e Limina. E’ successo poco prima delle 13.00.

Francesco Savoca, 38 anni, mentre percorreva l’arteria provinciale, è finito fuoristrada volando con la sua Jeep da un ponte nel torrente sottostante, per oltre 10 metri. Nel tragico volo, il veicolo è rimasto capovolto sbattendo violentemente sulle pietre del torrente, proprio dal lato del conducente. Sul luogo i carabinieri, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco di Letojanni che hanno fatto di tutto per estrarre il 38enne dalle lamiere per tentare di rianimarlo, senza riuscirci. Appresa la triste notizia i familiari si sono subito precipitati sul luogo dell’incidente. Una scena straziante alla quale il padre non ha resistito e, colto da un malore, è stato trasportato in ospedale tramite l’elisoccorso.

Predisposta dal magistrato di turno l’autopsia, il sequestrato della Jeep e la porzione di muro del ponte che non ha retto all’urto. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che il 38enne procedesse in direzione monte e, all’altezza di un piccolo ponte, a poche centinaia di metri da Scifì, ha urtato contro un muretto di recinzione che è andato giù sul greto del torrente insieme al veicolo. Ad accorgersi dell’accaduto un automobilista che accortosi del muro divelto e pezzi di vetro sulla carreggiata si è fermato facendo la macabra scoperta. Poi la corsa dei soccorsi per fare il possibile ed evitare il peggio. Al vaglio degli inquirenti tutte le ipotesi: malore, guasto meccanico o collisione con altro veicolo.

Francesco Savoca lascia la moglie ed un figlio in tenera età.