Vola da un tetto di una villetta, morto un operaio

Floridia, Siracusa - Un operaio di 59 anni, originario di Catania, è morto oggi pomeriggio in un incidente sul lavoro avvenuto a Floridia. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che hanno in mano le indagini, erano in corso dei lavori in una villetta e l'uomo si trovava sul tetto dell'immobile per delle operazioni di rimozione e sistemazione di pannelli.

A quanto pare, è caduto nel vuoto ma gli inquirenti stanno verificando se dopo l'impatto è stato colpito da qualcosa. Un aspetto che emergerà non appena sarà conclusa l'ispezione cadaverica da parte del medico legale, incaricato dai magistrati della Procura di Siracusa, titolari dell'inchiesta.