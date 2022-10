Volo Roma-Catania rientra in pista poco dopo il decollo

Roma - Un volo di Wizzair, il W6 08178, diretto da Roma a Catania, ha dovuto far rientrare a Fiumicino poco dopo il decollo. L'aereo era partito intorno alle 17,50, quando una decina di minuti dopo, è stato fatto rientrare in pista. Non è chiaro quale problema tecnico si fosse verificato; pare che il velivolo non riuscisse a prendere quota. Qualche momento di comprensibile perplessità per i passeggeri. Il volo è stato riprogrammato in partenza in serata.