Vuole andare al lavoro, ma c’è un uomo sul cofano

Catania - Una donna di Catania ha chiesto l’intervento della polizia di buon mattino dopo aver trovato accovacciato sul cofano della sua auto un uomo che non ha voluto sentire ragione di scendere dal mezzo per consentire alla proprietaria di andare al lavoro. Il 35enne romeno ha farfugliato alcune parole alla donna, rimanendo saldamente seduto sul cofano al punto tale che la signora, impaurita, ha messo in moto l’auto per cercare di farlo desistere e poi si è rivolta alla polizia, che ha inviato due volanti in suo soccorso.

Nel frattempo la donna ha cercato di portare la macchina, procedendo a passo d’uomo, nella vicina piazza Pietro Lupo. Qui, alla vista degli agenti, il 35enne è balzato giù dall’auto per afferrare una transenna e lanciarla contro il portone degli uffici di polizia. Gli agenti hanno tentato più volte di bloccarlo nel tentativo di farlo ragionare, ma l’uomo ha più volte opposto una forte resistenza, sferrando un calcio contro una volante, danneggiandola. Alla fine è stato arrestato.