Zanardi inumano, risorge ancora: non parla ma fa “ok” alla moglie

Padova - Vede, sente, stringe la mano e fa ok alzando il pollice su richiesta. E gira il capo verso la moglie Daniela. Alex Zanardi, il campione indistruttibile, è tornato tra noi. Ancora non parla, perché ha un buco nella trachea che presto potrebbero chiudergli, ma il cervello sta recuperando le sue funzioni. E’ il Corsera a dare la notizia della miracolosa ripresa del 54enne pilota e paraciclista bolognese. La scatola cranica è stata già richiusa, dopo averla restaurata pezzo a pezzo. Chi l’ha incontrato dice che “la sua bella faccia appuntita con gli occhi blu, è tornata come prima, più di prima”.

Il tremendo incidente dello scorso 19 giugno - durante una staffetta di beneficenza in handbike, in Toscana - è il secondo da cui Zanardi è uscito vivo dopo quello che lo tagliò letteralmente in due, nel 2001, durante una gara automobilistica in Germania. Da allora è diventato ancora più forte nella handbike: 4 ori, 2 argenti olimpici e una sfilza di titoli da renderlo una leggenda vivente in tutto il mondo. Nonostante il lungo coma farmacologico e le molte complicazioni sorte durante gli ultimi 6 mesi di ricovero, tra cui una grave infezione, Zanardi ce l’ha fatta ancora e può dirsi ora completamente fuori pericolo vita.