Zeman, malore: ricoverato in ospedale per una lieve ischemia

Pescara - Lieve malore per Zdenek Zeman. L’attuale allenatore del Pescara ha accusato il problema prima dell’allenamento della squadra abruzzese, impegnata domani nella Coppa Italia di serie C contro il Catania. Portato in ospedale,alla clinica Pierangeli di Pescara, gli è stata riscontrata una lieve ischemia transitoria. Le sue condizioni sono «buone e stabili», fa sapere il Pescara. Non sarà in panchina nelle prossime partite. «Questa mattina, prima della consueta seduta di allenamento dei BiancAzzurri, mister Zdenek Zeman ha avuto un leggero malore, che si è scoperto in seguito essere una lieve ischemica transitoria e per tale motivo è stato ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara — si legge nella nota del club abruzzese —. La Delfino Pescara 1936 ci tiene a comunicare che le condizioni del mister sono al momento buone e stabili, ma che dovrà assentarsi per qualche giorno per ulteriori accertamenti del caso».

Zeman, 76 anni, è alla terza esperienza in panchina al Pescara dopo quelle del 2011-12 e del 2017-18. Lo scorso anno, subentrato il 27 febbraio, ha portato i biancoazzurri in semifinale dei playoff promozione per la serie B, perdendo ai rigori contro il Foggia. In questa stagione il Pescara è al momento erzo in classifica nel girone B di serie C, alle spalle di Cesena e Torres.