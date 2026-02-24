Rapinava i minorenni al lungomare a Marina di Ragusa, 22enne condannato a 6 anni e 4 mesi

Ragusa – Tre episodi lo inchiodano.

Sentenza di primo grado del Tribunale collegiale di Ragusa nei confronti di un giovane di 22 anni, ritenuto responsabile di una serie di rapine avvenute sul lungomare di Marina di Ragusa nelle notti tra il 14 e il 15 giugno 2025. Una pena di 6 anni e 4 mesi di reclusione, con l’aggravante dell’uso di un’arma impropria per il reo.

Il ragazzo avrebbe avvicinato alcuni minorenni, minacciandoli con un cacciavite per farsi consegnare poche decine di euro e un telefono cellulare. La fuga era durata poco: i carabinieri lo avevano individuato e fermato mentre camminava per strada, trovandogli addosso banconote compatibili con quelle sottratte alle vittime e lo stesso cacciavite utilizzato durante le aggressioni.

La posizione del giovane si era ulteriormente complicata nei mesi successivi ai fatti. Mentre si trovava ai domiciliari per le rapine, si era allontanato dall’abitazione – a suo dire per un equivoco legato ai permessi – e, raggiunti alcuni amici a Marina di Ragusa, avrebbe aggredito un coetaneo con un calcio al volto. Per quell’episodio era stato accusato di evasione e lesioni, circostanza che aveva portato all’aggravamento della misura cautelare e al suo trasferimento in carcere, dove si trova da luglio dello scorso anno. La vittima dell’aggressione aveva poi ritirato la querela.

