Cuffaro e le intercettazioni. L’on. Ignazio Abbate stasera da Giletti a Lo Stato delle Cose

Modica – “Cuffaro? Affari suoi, ognuno per la sua strada”.

È la presa di distanze esplicita che l’onorevole Ignazio Abbate, eletto all’Assemblea regionale siciliana con lo scudo crociato dell’ex governatore, già sindaco di Modica, rilascia ai microfoni de Lo Stato delle cose in onda stasera, lunedì 26, alle 21.15 su Rai3, trasmissione televisiva condotta da Massimo Giletti. Nella Sicilia dei cicloni atmosferici e giudiziari, rileggendo l’informativa sull’inchiesta che ha travolto Totò Cuffaro, qualche dubbio sulla bontà delle nomine alla Protezione civile e sui rapporti tra Cuffaro, il direttore dell’ente Salvatore Cocina e il presidente della regione Renato Schifani torna a galla. I magistrati sospettano che proprio il capo della Protezione civile, che oggi fa la conta dei danni lasciati sull’Isola dall’uragano Harry, sia “diretta emanazione di Cuffaro, strategicamente collocato nella miglior posizione possibile per sollecitare ed influenzare in quel settore, le scelte di Schifani”.

Affare fatto, Cuffaro su suggerimento di Abbate, sentenzia che a Ragusa, a prendere il posto di Luigi Lauretta, oggi in pensione, sarebbe andato il dottor Antonio Blandini.

“Un ottimo professionista”, commenta Abbate su Blandini.

