A Modica si restaura il crocifisso di Sant'Anna, il servizio del Tg5

Modica - Il Crocifisso di Sant'Anna rivive dopo essere stato sottoposto a restauro.

Custodito all’interno della chiesa di San Calogero e Sant’anna a Modica, questa straordinaria opera lignea del XVII secolo è stata mostrata nella sede dell’ente liceo Convitto che ha acquisito la chiesa insieme al convento dei Frati Minori Osservanti Riformati.

Il crocifisso si trovava in una cappella collocata nella parte sinistra dell’aula della chiesa; qui questa magnifica opera d’arte in legno è rimasta, subendo un deterioramento a causa dell’incuria e dell’abbandono in cui nei decenni scorsi versava la chiesa. Ma adesso è tornato a risplendere grazie alla donazione di Laura Casiraro, insegnante e amante dell’arte e sensibile educatrice, rimasta profondamente colpita dall’espressione del viso del Cristo. Il servizio del Tg5.