A Scicli Salvini allatta un bambino di colore

Si chiama Ura il nuovo spazio culturale inaugurato in piazza Mazzini a Scicli, in un luogo che spinge la linea dei luoghi destinati alla fruizione della cultura verso quartieri inediti, corso Mazzini appunto, nella parte sotto la linea di piazza Italia.

URA, Collettivo Contemporaneo nasce dall’idea di cinque giovani artisti: Arianna Modica, Martina Minauda, Luca Avolio, Ezechiele Mormina e Andrea Errera.

Il progetto si sviluppa dalla passione comune per l’arte contemporanea e dalla voglia di creare qualcosa di nuovo.

Uno spazio espositivo giovane dove arte, cultura e libertà di espressione si incontrano.

Il termine -URA viene scelto dagli artisti come desinenza da cui poi possono derivare diverse parole senza denotare un principale concetto ancorato. E’ da questa concezione che nasce sut-URA la prima mostra del collettivo, che inaugura lo spazio. Gli artisti intendono creare un’operazione per fissarsi tra di loro avendo come punto di sutura, proprio l’arte.

In un mondo in cui sempre più spesso l’arte contemporanea viene considerata come elitaria e per i pochi "addetti ai lavori" cresce in questi ragazzi l’obiettivo comune di far rivivere nel loro paese ciò che amano, sottolineando l’arte come un bene collettivo, portando avanti l’idea di questa, come pratica che da sempre ha elevato lo spirito umano e ribadire la sua importanza nel contemporaneo, fondamentale per il miglioramento del costrutto sociale. Un’esperienza nuova che il collettivo contemporaneo -URA vuole donare ma sopratutto dal quale vuole imparare. Ciò che questi artisti vorrebbero intraprendere è una connessione con il contemporaneo in stretto rapporto con il fare comunità, maturando la consapevolezza dell’arte di amare l’arte.

La mostra sarà visitabile fino al 6 agosto dalle 19:30 alle 23:00.

L'opera di copertina è di Andrea Giuseppe Errera.