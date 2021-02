Acireale senza Carnevale, ma il VIDEO è bello uguale

Acireale – Sarà rinviato in primavera, Coronavirus permettendo, perché la Sicilia non può restare senza il suo Carnevale più bello: era l’ultima delle feste del calendario a non essere ancora stata vissuta in modalità “epidemica”. Nel frattempo ci godiamo l’emozionante spot realizzato dalla Fondazione dello storico evento, per dare fiduciosamente appuntamento a tutti tra qualche mese: se l’incertezza sull’andamento del contagio dovesse proseguire, i carri allegorici sono pronti a sfilare in piazza anche in estate.