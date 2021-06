Ancora sull'etimo di Chiafura

Scicli - La Sicilia fin dall’VIII sec. A.C. fu terra di colonizzazione greca; dal 241 a.C. divenne la prima provincia romana; in seguito alla divisione di questo grande impero, fece parte dell’Impero romano d’ Oriente o bizantino (Giustiniano occupa le isole del Mediterraneo nel 533-534 d.C.); nell’VIII sec. d.C. ha conosciuto la fase dell’incastellamento che, nella nostra storia locale, riguarda il colle ora di San Matteo.

Quella collina scelta per le sue caratteristiche (versanti scoscesi, lambiti da due torrenti che assicuravano l’approvvigionamento d’acqua e l’irrigazione dei campi a valle; una cima - il Castellaccio - che permetteva di controllare il territorio circostante e il mare fino all’orizzonte) venne poi fortificata con mura e divenne, rispetto alle altre colline circostanti, il baluardo, il luogo più sicuro in cui poteva rifugiarsi la popolazione per difendersi dagli assalti dei Saraceni.

Con che termine veniva indicata da questa popolazione la collina fortificata?

Francesco Pellegrino ha intuitivamente legato il termine clausura a Chiafura, ma l’ha erroneamente attribuito alla particella di una pianta catastale.

Il termine Clausura invece nel Codice di Giustiniano, riportato dal vocabolario latino del Castiglioni-Mariotti, ha il significato di FORTEZZA. Il vocabolario latino del Lana dà al termine clausura il significato di sbarramento e, infine, i vocabolari della lingua italiana al termine clausura danno il significato di barriera, luogo impenetrabile, CHIUSURA.

Non sono definizioni che caratterizzano l’incastellamento?

Ma come spiegare il passaggio dal latino CLAUSURA all’italiano CHIUSURA e a CHIAFURA?

Nell’evoluzione linguistica dal latino all’italiano i passaggi glottologici sono i seguenti:

• il dittongo au>o>u come raudus>rodus>rudus (pezzo di bronzo)

quindi CLAUSURA>CLOSURA>CLUSURA.

• il gruppo consonantico cl>chi come clarus>chiaro; clavis>chiave; quindi CLUSURA>CHIUSURA.

• la semivocale semiconsonante u (nell’alfabeto latino non esisteva la lettera v), come si può notare nelle trascrizioni individuate e riportate nel manuale Hoepli, è spesso scritta con un segno grafico che assomiglia molto alla vocale a; quindi CHIUSURA>CHIASURA.

• ancora il manuale Hoepli e l’esempio del testo riportato dimostrano che la lettera F (f) veniva usata in tutti i testi indifferentemente sia per indicare la sibilante

• “s” sia la labio-dentale “f”.

Ci fu qualcuno che, non sappiamo quando, trascrisse erroneamente CHIUFURA>Chiafura, termine arrivato a noi?

Da tutto ciò è possibile dedurre che nel periodo dell’incastellamento con il termine clausura (>chiusura>chiafura) si indicasse il colle (di san Matteo) fortificato e presidiato dall’arx e dall’oppidum triquetrum?

Nell’864-65 la fortezza è conquistata dai Saraceni. Nasce con la dominazione araba il toponimo SIKLAH.

Nell’articolo di Paolo Militello, pubblicato nel Giornale di Scicli del 24 maggio 2020, questo toponimo sembra legato al concetto di fortezza.

I Saraceni chiamarono SCICLI<SIKLAH la nostra roccaforte, circondata dalle acque dei due torrenti, perché richiamava loro una fortezza costruita dai Romani sull’isola in mezzo al lago di Tunisi, indicata con un termine che foneticamente in lingua araba viene pronunciata come noi pronunciamo Scicli?

E’ un caso che per indicare l’insediamento sulla collina di San Matteo dalle fonti storiche siano usati termini come oppidum, arx, castrum, clausura>chiafura, Scicli, termini che sottolineano tutti le caratteristiche di un luogo fortificato, rocca, castello, tutto ciò che è di ostacolo, barriera, baluardo, a difesa di un territorio e della sua popolazione?

Quel colle non è stato scelto nel 1535 per queste sue caratteristiche come sede d’armi della quarta sergenzia di Sicilia?

In conclusione l’attuale CHIAFURA<CLAUSURA non può chiamarsi così semplicemente perché, essendo la parte di tutta la fortificazione del colle mai abbandonata (ricordiamo che è stata abitata senza soluzione di continuità fino agli anni ’60 del secolo scorso), ne ha conservato e tramandato, anche se nella trascrizione errata di rarissime fonti documentali, l’antico toponimo sopravvissuto alla damnatio memoriae del tempo?