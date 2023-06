Arianna Mortelliti, i peperoni e nonno Andrea Camilleri

Catania - I peperoni, nome per nascondere il file del romanzo nel computer, cibo prediletto da Arianna, vegetariana, biologa e insegnante 36enne romana, con tante estati alle spalle trascorse in Sicilia insieme alla famiglia, e al nonno. E i peperoni hanno dato alla fine il titolo al libro.

“Quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni” (Mondadori) è il romanzo di esordio di Arianna Mortelliti, nipote di Andrea Camilleri. Arianna ha raccontato nel suo romanzo la vicenda di un anziano 95enne che cade a terra e finisce in coma in ospedale. I medici sentenziano che l’uomo è del tutto incosciente e vicino alla dipartita. Da questo momento in poi i familiari accorrono al suo capezzale, secondo i turni di accesso dei parenti del paziente, uno alla volta, per parlargli -pur sapendo che l’uomo non può ascoltarli-, inanellando un rosario di fatti inconfessati, di vicende familiari sinora ignorate o sottaciute, di episodi scomodi che hanno costellato la vita dei protagonisti.

L’anziano è in coma e sembra davvero in stato di incoscienza, ma la nostra romanziera sospetta che stia invece ascoltando tutto e riannodando i fili di una vita intensa e per certi versi inedita.

Arianna Mortelliti racconta, prendendo spunto dalle ultime settimane di vita del nonno Andrea Camilleri, la borghesia italiana, ipocrita e perbenista, capace di mentire a se stessa pur di autoassolversi, e lo fa attraverso una narrazione per piani narrativi sovrapposti, con salti temporanei in cui i personaggi si alternano in dimensioni di tempo lontane.

La Feltrinelli di Catania ha chiesto al giornalista Giuseppe Savà di presentare Arianna Mortelliti al pubblico siciliano, nel suo romanzo di esordio dedicato al nonno Andrea Camilleri.

In foto, da sinistra, Arianna Mortelliti, Giuseppe Savà e Andreina Camilleri, mamma di Arianna, figlia di Andrea.