Auguri Mina, grazie per averci insegnato l’importanza di nascondersi

Diceva Eduardo che è più facile entrare in scena e restarvi che uscirne con stile. Oggi Mina Mazzini compie 81 anni. Ne sono passati 43 da quel 23 agosto 1978 quando, sotto il tendone di Bussoladomani, a Marina di Pietrasanta, annunciò, al pubblico incredulo, che quella sarebbe stata la sua ultima esibizione dal vivo.

Cosa ci ha insegnato Mina in questi decenni di fuga dai riflettori, dagli applausi, dall’affetto e dall’amore del suo pubblico?

Che la vita non è fatta di gloria, successi, soldi, celebrità. Ma la vita è carne, sostanza, famiglia, intimità dei sentimenti.

Al di là del ruolo pubblico che ciascuno può assumere. Vivi nascosto, dicevano i greci. Ecco, grazie Mina, per averci insegnato l’importanza di vivere nascosti. Da chi ci adula, da chi ci usa, da chi è pronto a lasciarci solo perché non stiamo bene. Beata solitudine, isola benedetta.