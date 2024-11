Fabio Ilaqua, il cantautore di origine siciliana alla sua opera prima

Il papà è messinese, la mamma calabrese. Lui è nato a Varese. È suo il testo di Occidentali's Karma di Francesco Gabbani.

Passo _01 è il nuovo progetto discografico e opera prima di Fabio Ilacqua, un album di 9 tracce che è un vero e proprio viaggio cantautorale introspettivo e nostalgico in uscita venerdì 8 novembre per BMG che sarà presentato a Milano da Germi (via Cicco Simonetta 14A) giovedì 14 novembre alle ore 18.30 durante un incontro in dialogo con l’artista. Cantautore d’eccellenza, paroliere, compositore e arrangiatore inconfondibile che vanta numerose e autorevoli collaborazioni con Francesco Guccini, Ornella Vanoni, Massimo Ranieri, Francesco Gabbani, Marco Mengoni, Loredana Berté, Mina, Adriano Celentano, Davide Van De Sfross, Simona Molinari, Drusilla Foer, Fabio Ilacqua è pronto a debuttare con il suo primo album Passo_01, un'opera preziosa che esplora le sfumature dell'uomo, dell’amicizia, del tempo, della perdita e della crescita personale attraverso le emozioni. Scritto, arrangiato e suonato da Fabio Ilacqua e numerosi musicisti di grande qualità ed esperienza, prodotto da Fabio Ilacqua e Stefano Giungato, registrato e mixato da Stefano Giungato presso Indiehub Studios e masterizzato da Giovanni Versari presso La Maestà studi, l’album è composto da 9 tracce, di cui 7 inediti dal sapore retrò che evocano una ricchezza strumentale senza precedenti: Il vino e i serpenti, I fianchi, Un giorno da cani, L’uomo bidimensionale (scelta come manifesto del disco, ispirata alle riflessioni di Pier Paolo Pasolini già disponibile in digitale dallo scorso settembre), La parte, Un amore di meno (disponibile sulle piattaforme da ottobre), Farfalla nera, Un bel morir, Il sogno di uno stradino.

«Passo_01 è una tecnica di ripresa cinematografica che consiste nel fotografare un oggetto spostato a ogni cambio di posizione, in modo che la proiezione in sequenza delle immagini dia l’illusione del movimento” racconta Ilacqua: “Mi piace immaginare ogni brano di Passo _01 come un fotogramma a sé e la somma degli stessi una sorta di cortometraggio che tutti li contiene: una storia fatta di tante piccole storie». Forte di una formazione artistica tout court che spazia dalla letteratura alla musica, fino alla pittura, il cantautore, arrangiatore, nonché pittore e scrittore Ilacqua si muove tra sonorità acustiche “sporcate” da suoni sintetici, creando un'atmosfera intima ed evocativa.

Le sue canzoni, come fotografie, raccontano storie di vita vissuta con una sincerità disarmante e una poetica raffinata. Il concetto di tempo è fondamentale in quest’opera che prima di essere discografica è anche poetica, uno scorrere di parole e armonie, immagini e sensazioni che, come negli scatti di Eadweard Muybridge, il fondatore della fotografia in movimento, catturano l’essenza dell’essere umano. La sua voce, calda ed espressiva, accompagna perfettamente le liriche intense e profonde scritte nell’arco degli ultimi sette anni. Ogni brano è un viaggio che apre su paesaggi inaspettati, la minuziosa attenzione per il testo e l'ampia ricchezza strumentale (dagli archi ai legni, dagli ottoni alle marimbe, vibrafoni, fino al glockenspiel) denotano la totale libertà espressiva della sua musica. Il disco si rivolge a tutti coloro che amano la musica cantautorale e che apprezzano le emozioni autentiche. Ilacqua è un talento affermato sulla scena musicale italiana, numerose canzoni di grandi artisti portano la sua firma, già vincitore di Musicultura nel 2007 per il brano La città giardino, è autore del testo Amen di Francesco Gabbani insignito nel 2016 del Premio Bardotti per il miglior testo a Sanremo nella sezione Nuove Proposte e poi di Occidentali’s Karma che ha trionfato tra i Big della kermesse l’anno successivo. Partecipa poi nel 2020 all’album Note di Viaggio - Capitolo 2 di Francesco Guccini, arrangiando e cantando con Mauro Pagani Canzone delle domande consuete. Nel 2021 arrangia Unica per Ornella Vanoni (con cui duetta in La mia parte), prodotto da Mauro Pagani, insignita con il Premio Tenco Speciale 2022 creato appositamente per lei. Nello stesso anno la Lettera di là dal mare interpretata da Massimo Ranieri ha ricevuto il Premio della Critica Mia Martini del Festival di Sanremo. E’ dello stesso periodo la collaborazione proficua con Francesco Guccini per cui arrangia e produce l’album Canzoni da Intorto seguito poi nel 2023 da Canzoni da Osteria. Per valorizzare questo nuovo percorso musicale, la release di Passo _01 sarà disponibile, oltre che su tutte le principali piattaforme digitali, anche in 2 diversi formati: cd e vinile colorato e numerato limited edition.

