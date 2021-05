Battiato a 24 anni, è il 1969 VIDEO

Milo – E’ il più antico filmato di Franco Battiato presente in Rete, del suo periodo “romantico”: l’artista siciliano esegue il brano "Sembrava una serata come tante" durante l'edizione del 1969 della Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia. Da lì a qualche anno l’evoluzione verso la musica sperimentale e l’avanguardia colta, e la trasformazione dello stesso look del cantautore: lo vediamo nel secondo rarissimo video, del 1973, che lo riprende al sintetizzatore durante il Festival Re Nudo, nel comasco, per anni la “versione italiana” di Woodstock.