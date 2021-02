Caciocavallo e pecorino ragusano, nel cinegiornale nel 1962

Ragusa - Il Ragusano è uno dei formaggi più antichi della Sicilia, commerciato già dal 1500 e riconosciuto come prodotto tipico nel 1955, ben prima che il cinegiornale nazionale girasse questo servizio in uno stabilimento delle campagne iblee. Detto caciocavallo sebbene non c’entri nulla con la sua forma tradizionale, lo “scaluni” - com’è chiamato in dialetto - nel 1995 ha ricevuto la Denominazione di origine.