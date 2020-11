Carlo Verdone compie 70 anni: “So' tanti, ma la mente è lucida”

“Che dirvi? So' tanti ... Ma la mente è lucida, lo spirito positivo, le anche robuste. Quindi la corsa continua! Born to Run finché potrò. Una buona serata a tutti”. Carlo Verdone ringrazia così, sulla sua pagina Instagram, i tanti fan e colleghi che in queste ore gli stanno facendo gli auguri, al telefono e sui social, per i suoi 70 anni. Di cui 40 passati sul piccolo e grande schermo, sul set o dietro la macchina da presa.

Ventisette film da regista, trentanove da attore, con l'ultima pellicola 'Si vive una volta sola' stoppata due volte dal Covid e rimandata, per ora, al 2021. Tanti i riconoscimenti ufficiali - oltre a quelli attribuitigli in questi giorni da media e spettatori - tra cui ben 9 David di Donatello. Su Sky Cinema è stato perfino inaugurato un “Canale Verdone” che andrà avanti fino al 30 novembre con una programmazione interamente dedicata all’attore romano.