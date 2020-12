Ero stato trasferito provvisoriamente a Catania. L’Azienda di credito per la quale lavoravo aveva aperto un grande e importante sportello nel cuore della Città. Io andavo come secondo. In effetti, dovevo occuparmi e preoccuparmi dell’avviamento della nuova prestigiosa filiale.

Cercai una sistemazione degna presso il vicino Jolly Hotel. Troppo caro per l’indennità di missione che percepivo. Allora ripiegai sulle pensioni della zona. Non ricordo più chi fu a darmi un indirizzo e un numero di telefono di una pensione vicina. Forse un cliente. Mi misi in contatto con la proprietaria, una donna dall’accento settentrionale che subito mi colpì per la sua affabilità. A fine giornata feci una passeggiata e andai di persona a parlare con lei. La pensione non era molto lontana. Lei mi accolse con un accattivante sorriso. Non mi ero sbagliato. La signora era davvero di origini settentrionali, di Milano precisò lei. Mi mostrò alcune camere. Ne scelsi una. Ci accordammo sulla pigione e anche sul regime di mezza pensione, visto che i prezzi da lei praticati erano assolutamente compatibili con il mio portafoglio.

Subito scoprii che oltre a essere una brava padrona di casa la signora era davvero un’eccellente cuoca.

Rimasi fino a dicembre in quella stanza che già aveva per me l’odore e i colori di casa.

Rientravo comunque molto tardi la sera dall’ufficio per cui, abbastanza stanco, spesso cenavo velocemente e subito andavo a letto.

Non chiesi mai informazioni sugli altri ospiti della pensione. Non ero curioso. Non m’interessavano. Non avevo il tempo di pensare ad altra roba oltre a conti da quadrare e numeri.

Una sera d’inizio dicembre che per caso mi trovai a rincasare più presto del solito, ascoltai con mio grande stupore un pianoforte suonare in una delle camere attigue alla mia.

Il pianista doveva essere molto bravo perché eseguiva quei brani con eleganza e disinvoltura. Uno, in particolare, mi stregò. Era la cavatina “Casta Diva” dall’Opera Norma di Vincenzo Bellini, nella celebre trascrizione di Thalberg.

Conoscevo il pezzo e la trascrizione, rimasi incantato ad ascoltare quelle note improvvise eseguite magistralmente, felicemente sorpreso anche di ascoltare una musica divina in un luogo in cui a volte il silenzio è d’obbligo.

Cercai la signora. Le chiesi notizie dell’interprete. Lei dapprima glissò, temendo una rampogna. Poi, quando fu sicura del mio interesse, si offrì di presentarmi.

Mi aspettavo un promettente giovane musicista e invece il maestro era ormai molto avanti negli anni. Vestiva un abito nero che sotto la luce della lampada luccicava di grasso. Sicuramente non si cambiava d’abito spesso.

La signora mi raccontò una storia che a me parve inverosimile, anche se tanto romantica.

Lo strano pensionante era stato un concertista noto al pubblico di alcune decadi prima. Aveva dato concerti anche al Teatro alla Scala di Milano. Lei lo aveva conosciuto a Milano, infatti.

Come poi entrambi fossero sbarcati a Catania non mi fu dato sapere. A una mia timida domanda, la signora rispose rifugiandosi con molta vaghezza dietro gli interessi musicali dell’uomo, a sentir lei un fanatico belliniano.

Il maestro fu molto affabile con me e m’invitò le sere successive alle sue esercitazioni. Su un pianoforte verticale spiccavano due grandi ritratti impreziositi da cornici d’argento. Raffiguravano Beethoven e Bellini, i suoi idoli.

Ascoltarlo era davvero un privilegio. Al pianoforte si trasfigurava, lui così fragile, mingherlino e decaduto per l’età.

Frequentai i suoi concerti per tutto il mese di un dicembre stressante, carico di pesante lavoro. La sua musica mi aiutava a sostenere un ritmo a dir poco disumano.

Aspettavo con ansia la sera per rilassarmi ed estasiarmi con le sue note.

Tuttavia non mi era per nulla chiaro il rapporto che univa una donna giunonica ed elegante come la proprietaria a quell’uomo minuto, dall’aria malinconica e trascurata, un po’ sciatto, che aveva fatto della sua stanza e della musica il suo piccolo e unico mondo.

Lo scoprii una notte, una delle ultime di quell’anno strano pieno di sorprese belle e brutte.

Un insolito tramestio mi risvegliò all’alba. Erano voci concitate, grida, sirene.

Mi affacciai timidamente sul corridoio della casa, facendo capolino dalla porta della mia camera.

Nella sala, in fondo, intravidi la signora in manette, in lacrime.

Nella casa aveva fatto irruzione la Buoncostume. Alcune donne in divisa interrogavano in un angolo delle ragazze.

Mi vestii in fretta, feci per uscire. Ovviamente mi fermarono e chiesero i documenti. Dichiarai la verità. Dovetti essere davvero convincente perché dopo un veloce controllo mi lasciarono andare non senza consigliarmi di fare le valigie. Cosa che subito feci.

Poi seppi che la signora era stata a lungo l’amante del maestro. Per lei l’artista aveva abbandonato moglie e figli ed era ritornato al Sud, dove era nato.

Avevano comprato insieme, con i risparmi accumulati dall’uomo in tutta la sua carriera, quel grande appartamento a Catania e sbarcavano il lunario affittando camere a coppie irregolari o a giovani prostitute, a volte a persone come me che servivano a mascherare abilmente la vera attività di lenocinio praticata da entrambi.

Ritornando al paese da Catania per il Capodanno, per un bel po’ mi mancarono i concertini serali che avevano trasformato un postribolo in un insolito angolo di paradiso. Mi mancò soprattutto la città con la sua atmosfera intrigante e magica per sempre legata agli accordi di Casta Diva e restituita ora miracolosamente intatta dalla memoria, nonostante il passare degli anni, grazie al misterioso esorcismo del ricordo.

