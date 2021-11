Catania piange Pippo Russo, cantò con Rosa Balistreri e con Battiato

Catania - E' scomparso all'età di 75 anni Pippo Russo, musicista catanese, originario di Paternò, protagonista della scena musicale etnea per molti decenni. Chitarrista, produttore discografico, aveva uno studio di registrazione che si chiamava PDR (Produzioni Discografiche Riunite), in via Caronda, nei pressi di piazza Borgo.

Lì i Denovo registrarono due album, Persuasione e Venuti dalle Madonie a cercar Carbone, il disco con Battiato. Amante della musica popolare, accompagnò Rosa Balistreri in numerosi concerti e fu corista di Franco Battiato.