Noto - Sarà nelle sale cinematografiche dal 3 marzo il film Cyrano, di Joe Wright, girato fra Noto, Scicli, Ortigia e l'Etna, e candidato al premio Oscar per i migliori costumi. Vi proponiamo il servizio del Tg5 in cui parla l'attore protagonista, Peter Dinklage, pluripremiato attore, vincitore di quattro Emmy e un Golden Globe per Il Trono di Spade.

Dinklage afferma: "Cyrano ci insegna che in amore non si devonono nascondere i sentimenti".