Dal rock al liscio con Gianna Nannini è un attimo

Cesenatico- C’è una canzone che, più di tutte, incarna la tradizione popolare italiana

L'altra sera sera Gianna Nannini, a Cesenatico per un tour in acustico, la intona dalla finestra del suo camerino accompagnata da un pianoforte elettronico assieme a una back vocalist d’eccezione, un’anziana signora, passata lì per caso.

Testo semplice, tre strofe, da ripetere in loop su un giro di walzer.

Il trasporto emozionale della signora del rock and roll italiano, durante l’esibizione di Romagna Mia, prodotta dalla famiglia Casadei 60 anni fa, è evidente.

La Nannini dimostra, comunque, di essere una professionista, non sbaglia una nota. E anche quando il suo accompagnatore al pianoforte fallisce due accordi, lei registra sempre un tono di canto lineare, perfetto, regalando emozioni ai passanti e al pubblico dei suoi canali social, lì dove ha postato il video dell’estemporaneo spettacolo.

Dal rock al liscio con la Nannini è un attimo.

Non ti potrò scordar casetta mia

In questa notte stellata

La mia serenata io canto per te

Romagna mia, Romagna in fiore