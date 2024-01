Dimore storiche siciliane, c'è palazzo Massari

Scicli - C'è anche palazzo Massari di piazza Italia a Scicli nel libro di Alessio Camarda "Domus siciliae. Piccolo viaggio sentimentale nel cuore intimo delle dimore storiche siciliane", edito da Dario Flaccovio (2023).

Il libro è un viaggio fotografico ed emozionale tra alcune tra le più belle dimore storiche della Sicilia, alla ricerca di quella memoria custodita e tramandata da secoli dalle generazioni che si sono susseguite abitandole sino ai nostri giorni.

Alessio Maria Camarda Signorino si è dedicato con passione a esplorare l'anima di ciascuna di esse alla ricerca di quella bellezza autentica che si nasconde entro le loro mura e che pretende di essere scovata, immortalata. Ne scaturisce una narrazione coinvolgente ed empatica dal tono caldo e sincero. Ogni scatto di Emilio Messina spazia dalle panoramiche ai dettagli, dalle architetture a frammenti di vita incisi nel tessuto delle mura o tra gli ambienti. Ciascuno dei due autori ha utilizzato il proprio "strumento" per esprimersi: l'uno la parola, l'altro la macchina fotografica. Entrambi hanno utilizzato il medesimo motore: il sentimento della meraviglia e la volontà di condividerla attraverso ogni pagina di questo testo. Questo libro ci accompagna in un viaggio indimenticabile nel tempo e nella storia tra ambienti preziosamente eleganti e raffinati, dando spazio anche alle crepe sui muri o ai bordi della carta da parati staccata, a incantevoli affreschi talvolta usurati dal tempo, a oggetti in disuso come a quelli di vita quotidiana lasciati in giro per la casa come a voler tracciare, del tutto inconsapevolmente, un tragitto che conduce al tempio sacro della memoria. Ci invita inoltre a riflettere sul trascorrere del tempo e sull'eredità di queste dimore private, che custodiscono la memoria di personalità uniche e, al contempo, quella di un popolo e di una cultura. Un'opera del tutto originale sotto il profilo storico, culturale, umano e anche editoriale, che ci conduce nel cuore intimo di dimore private non aperte abitualmente al pubblico e molte delle quali mai pubblicate prima. Un libro che farà innamorare della Sicilia e della sua storia, la cui unicità viene scolpita dalle parole di Vittorio Sgarbi, autore della prefazione: I siciliani credono di essere dei, e li capiamo vedendo le case che Camarda Signorino racconta, il cui fasto è lo specchio di una concezione del mondo che non conosce limiti alla felicità e al dolore.