Don Matteo Zuppi, compagno di classe di De Gregori. Viaggia in bicicletta l’uomo candidato Papa

Roma - Don Matteo.

Al liceo classico Virgilio di Roma, i compagni inseparabili erano David Sassoli, poi giornalista e presidente del Parlamento Europeo, il cantautore Francesco De Gregori e Matteo Zuppi.

Papa Francesco lo ha creato Cardinale di Bologna e quando gli hanno detto che avrebbe lasciato la capitale per la città dei portici Matteo si è portato la bicicletta da Trastevere.

Prete di strada, mediatore del processo di pace in Mozambico, Matteo oggi ha 69 anni ed è presidente della Cei, la Conferenza episcopale italiana.

A casa erano sei figli, una sola femmina. L’unico cappotto passava dal primo figlio al secondo figlio e poi al terzo.

“All’inizio questo non mi piaceva, volevo il mio, di cappotto, ma è qui che ho imparato a condividere”.

Tradizione vuole che quando si elegge il nuovo Papa nella Cappella Sistina venga acceso un cero che poco dopo si spegne. Il cardinale protodiacono che si affaccerà dalla loggia centrale di San Pietro per annunciare l’Habemus Papam ricorda al nuovo pontefice di non montarsi la testa e gli indica la candela che si è appena spenta come metafora della gloria effimera di chi diventa Papa: “Sic transit gloria mundi”.

Con ogni probabilità non sarà italiano, ma se fosse…Matteo, non aver paura di tirare un calcio di rigore.