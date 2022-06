E' in libreria il secondo volume della trilogia sulla Sergenzia di Scicli

Scicli - E' in libreria il secondo volume della trilogia da me dedicata alla Sergenzia di Scicli.

Un’opera impegnativa che mi ha molto assorbito in questo periodo di necessaria clausura.

Nel volume: “Xicle, invenzione di una sergenzia”, già pubblicato, ho analizzato la storia della Sicilia nel primo periodo del Cinquecento vista nel contesto di una narrazione più ampia ed europea con particolare riferimento alle vicende della Corona spagnola di cui l’Isola era uno dei regni più importanti.

Le continue minacce, costituite prima dalla pirateria saracena e poi dall’armata turca, convinsero un giovane Carlo V a fortificare meglio le coste geograficamente più esposte e meno difese dalle incursioni turche.

La figura del pirata Barbarossa e, poi, l’altra non meno temibile di Dragut si fronteggiarono per tutta la prima metà del Cinquecento con altre figure di grande spessore quali quelle dell’imperatore Carlo V e di alcuni suoi viceré: Ferrante Gonzaga, Giovanni d’Aragona e Tagliavia, Giovanni De Vega.

Sullo sfondo il fascino e l’onnipotenza del grande Solimano, erede di un impero ottomano molto presente in un Mediterraneo non ancora provincializzato dalla scoperta dell’America.

L’eroica resistenza del forte di Sant’Elmo di Malta attaccato dai turchi, nella cui conquista perse la vita Dragut, costringerà i principi europei a una seria riflessione all’interno di una coalizione necessaria, la Liga Santa, nata per scongiurare la vittoria delle truppe del figlio di Solimano Selim II. L’armata ottomana, infatti, soccomberà in una disastrosa battaglia a Lepanto nel 1571.

Ed è stata proprio la vittoria riportata a Lepanto dall’armata cristiana a chiudere il primo volume della trilogia che contempla anche l’istituzione delle Sergenzie siciliane e la prima importante riforma della Milizia operata sotto il mandato del viceré Giovanni de Vega.

Questo secondo volume “La Sergenzia di Scicli nella seconda metà del Cinquecento” analizza più da vicino l’azione delle sergenzie siciliane, validi baluardi contro le temibili e continue incursioni nemiche sulle coste dell’isola.

Dopo Lepanto le milizie ottomane si erano ricostituite, anche se la loro capacità di offendere non era più quella del tempo di Solimano.

Scicli, nella seconda metà del Cinquecento, acquista sempre più il ruolo di grande sentinella della Costa di Mezzogiorno.

Alla primitiva riforma della Milizia di De Vega si succedono vari aggiustamenti compiuti da Carlo D’Aragona e da Marc’Antonio Colonna, dovuti in parte alle mutate condizioni politiche e militari, in parte alla necessità di rendere sempre più coperto l’intero territorio dell’isola.

I racconti delle incursioni piratesche e turche sulle coste del litorale sciclitano e della Sicilia orientale si fanno più numerosi e ricchi di particolari.

Dai dispacci dei sergenti maggiori, alle cronache lasciate dai notai nelle pagine bianche dei loro protocolli, viene fuori una storia inedita e gloriosa della città di Scicli, seppellita purtroppo sotto le macerie fisiche, morali e intellettuali di un passato che ha fatto dell’oblio la cifra più interessante del suo tempo.

Non è stato solo uno “scavo delle memorie”. È riemerso un mondo grazie alla prepotenza del ricordo che non si rassegna a voler morire. E a questo mondo ho dato voce, volti, vita.

Il terzo volume, già alle correzioni, abbraccerà l’intero Seicento e la parte del Settecento che ancora vide, operanti e legalmente rappresentate, le Sergenzie siciliane.

Ma è questo secondo volume a raccontare il tramonto di un’epoca, il Cinquecento, che senza dubbio fu per Scicli il secolo d’oro delle sue opportunità.

