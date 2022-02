Roma - E' morta Monica Vitti. L'attrice aveva 90 anni ed era malata di una malattia neurodegenerativa che l'ha tenuta lontana dalla scene negli ultimi due decenni. "Roberto Russo, il suo compagno di questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c'è più. Lo faccio con grande dolore, affetto, rimpianto", ha scritto Walter Veltroni sui social.

Nata Maria Luisa Ceciarelli a Roma, il 3 novembre del 1931, aveva compiuto da qualche mese 90 anni. Attrice icona del cinema italiano, era assente dalle scene dal 2001, quando fu ricevuta al Quirinale per i David di Donatello. Musa di Michelangelo Antonioni, regina della commedia all'italiana al fianco di Alberto Sordi.

Negli ultimi anni, a causa di una malattia degenerativa, non è più apparsa in pubblico ma la sua eredità è rimasta fortissima nel mondo del cinema che, in occasione di anniversari e compleanni, non ha mancato di tributarle affetto con mostre fotografiche e rassegne dei suoi più di cinquanta film. Una carriera straordinaria. Un nostro articolo la celebrava poco più di un anno fa: Monica Vitti, gli 8 anni d’infanzia in Sicilia della ragazza con la pistola.