Ragusa - E' morto Emanuele Sgarlata, appassionato e bravo fotografo, legato a Scicli. Aveva 62 anni. E' stato stroncato da un infarto nella notte. "Da questo momento non cercatemi, ma pensatemi e pregate per me...io dal cielo vi guarderò tutti. Pregate per me". Questo il suo messaggio agli amici.

Lascia la moglie e due figlie. I funerali si terranno domani, lunedì, 13 dicembre nella chiesa di San Francesco d'Assisi alle 15:00.