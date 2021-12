Emanuele Sgarlata, poeta dell'immagine

Ragusa - Pubblichiamo un testo che Giuseppe Nuccio Iacono ha scritto per Emanuele Sgarlata, scomparso ieri a causa di un malore improvviso.

News Correlate E' morto Emanuele Sgarlata

"Donnafugata non è fatta solo di giardini e di pietre. nè la sua bellezza si delinea con manufatti o con profumi di piante. Donnafugata è fatta anche da persone che l'hanno amata, osservata, desiderata. Così il carissimo amico Emanuele Sgarlata è per certi versi un pilastro sensibile di Donnafugata. Lo incontravamo spesso in quei luoghi carichi di suggestioni ed era uno dei pochi che riusciva a catturare l'anima dei luoghi esaltandone in uno scatto, sempre eccellente, il mistero del tempo e dello spazio. Tramite i suoi occhi abbiamo imparato a vedere squarci unici e sempre meravigliosi.

In quell'angolo di Parnaso, Emanuele era il Poeta dell'Immagine. Con lui perdiamo un amico di indescrivibile bontà e dalla grandezza artistica di rara bellezza.

Con lui Donnafugata ha perso un visitatore che osservava per guardare oltre la semplice visione. le sue foto esprimono ciò che le parole non potevano esternare.

Emanuele è stato e resterà uno dei tanti geni del Luogo e sicuramente lo potremo incontrare ogni volta che resteremo incantati difronte al Bello, al Buono e al Bene.

Emanuele continueremo ad incontrarci a Donnafugata e spero tanto che insieme ai tuoi tanti amici fotografi di Punta Secca si possa organizzare ciò che hai sempre desiderato di fare senza però raggiungere l'obiettivo per la crudeltà del destino: una esposizione di foto".