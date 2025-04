Emilio Isgrò a Repubblica: Le mie opere a Scicli, da qui esporto un'altra Sicilia

Scicli - Un'intera pagina stamani a firma di Mario Di Caro su Repubblica Palermo per la grande mostra di Emilio Isgrò con cui si inaugura il Macc, il Museo d'arte contemporanea del Carmine a Scicli.

"È un’antologica che dà un’idea del mio lavoro, anche quello storicizzato, dal ’62 a oggi, in modo che il pubblico abbia un quadro esauriente. Ma la mostra non è solo ciò che contiene perché anche il contenitore ha un ruolo: lo spazio viene trasformato come una grande installazione dove a dominare saranno le carrube d’oro, simbolo della ricchezza della zona, e le formiche che si muoveranno un po’ ovunque»", annuncia Isgrò.