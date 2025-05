Ferdinando Scianna all’inaugurazione del MACC, il museo d’arte contemporanea del Carmine a Scicli

Scicli - Il maestro Ferdinando Scianna (Bagheria, 1943) ha fatto una emozionante sorpresa al pubblico che il 5 maggio ha partecipato alla cerimonia inaugurale del MACC, il Museo d’arte contemporanea del Carmine a Scicli. Invitato dall’amico di vecchia data Emilio Isgrò all’inaugurazione della mostra “L’opera delle formiche”, Scianna ha fatto di tutto per arrivare a Scicli in tempo per salutare il collega siciliano, artista, intellettuale. Entrato in sordina in chiesa cercando di passare inosservato, Scianna è stato chiamato al microfono per ricevere il giusto tributo dalle centinaia di persone presenti.

Il fotografo di fama mondiale è stato molto schietto e sincero, come suo solito: “Sono venuto qui perché siamo amici da poco meno di mezzo secolo con Emilio Isgrò e non ho voluto mancare perché gli amici devono essere presenti quando accadono cose importanti. E questa è una cosa importante!”.

Nella foto di Luigi Nifosì, Ferdinando Scianna e Giuseppe Savà.