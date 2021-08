Francesco De Gregori canta Buonanotte Fiorellino a Ragusa. VIDEO

Ragusa - Scherza Francesco De Gregori sul palco di piazza Libertà a Ragusa, raccontando come da giovane andasse in giro in treno con una chitarra a tracolla, a cercare locali dove cantare, e, ogni tanto farsi anche pagare. Vita comoda per lui, molto più complicata per Antonello Venditti, che come strumento musicale aveva scelto il pianoforte. E rivolgendosi al pubblico ragusano De Gregori chiede se vi siano coppie clandestine. A loro dedica Buonanotte Fiorellino.