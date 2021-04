Germi e i siciliani “italiani due volte”, nel cinegiornale del 1964

Ispica – Pietro Germi considerava i suoi film una sorta di “cassata alla siciliana” per il mix di elementi tragici e comici che caratterizzava le sue pellicole, e la stessa Isola. Dopo il grande successo ottenuto da Divorzio all’italiana, girato quasi interamente a Ispica, ambientò la successiva “Sedotta e abbandonata” a Caltabellotta, nell’agrigentino. “La Sicilia è Italia due volte – risponde in questa storica intervista in bianco e nero, in cui gli si chiede del suo rapporto con gli isolani -, tutti gi italiani sono i siciliani ma i siciliani lo sono di più”, per l’esasperazione di certi caratteri nazionali che riscontrava nei comportamenti della popolazione.