Giancarlo Giannini ricorda 'Pasqualino Settebellezze' e Lina Wertmuller

Cannes - Riproponiamo una intervista del 2019 di Giancarlo Giannini al Festival di Cannes, in occasione della presentazione, a Cannes Classics, della pellicola restaurata di "Pasqualino Settebellezze", per la regia di Lina Wertmuller, scomparsa qualche giorno fa.

Il Centro Sperimentale di Cinematografia e la Cineteca Nazionale hanno curato, grazie all'impegno economico di Genoma Films, il restauro del film del 1975. "E' un film che nel mondo viene visto ancora molto nel mondo. Me lo ricordo come un'avventura difficilissima che nessuno voleva fare. Io ho insistito molto, Pasqualino è un pugno nello stomaco. Dissi alla Wertmuller che volevo fare Pulcinella in un campo di concentramento, una maschera", ha affermato l'attore.