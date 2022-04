Gioia senza Gioia

Scicli - Padre Noara, parroco di Ribera, punta il dito contro una pretesa religiosità di facciata in una Sicilia non ancora liberata dalla minaccia della pandemia da Covid.

“A che serve portare in processione i santi se poi l’ostentazione di una pietà popolare non produce santi?” Si chiede nel suo profilo FaceBook.

Bella domanda.

A padre Noara sfugge il grande significato del gesto.

Un tempo le vie che portavano ai luoghi santi erano percorse da folle di pellegrini in cerca di risposte agli interrogativi della mente nel corso di un cammino penitenziale che non aveva la presunzione di regalare il paradiso ma assicurava in terra il conforto del perdono dei peccati.

Ancora oggi il “Cammino di Santiago” vede credenti e non credenti in viaggio in compagnia delle loro solitudini verso una meta che ha come scopo ultimo la venerazione di supposte reliquie dell’apostolo Giacomo.

Nelle lettere cattoliche di un Giacomo, che sicuramente non è l’Apostolo, l’esortazione a superare le maldicenze, le calunnie, le lotte intestine alla comunità cristiana, si fa accorata e pressante. Come pure il continuo ricorso alle buone opere.

Opere di carità, opere di misericordia ma anche l’identificazione di uno stato d’animo, di una pietas che vorrebbe ripercorrere attraverso immagini e riti le tappe significative della Passione del Cristo e del mistero della sua resurrezione.

Le processioni e i riti della Settimana Santa non sono altro che un coinvolgimento di una comunità nella sofferenza del Cristo. Una memoria perfettamente comprensibile all’uomo di cultura e all’ignorante. Non dovrebbe per questo mai essere motivo di discussione, di divisione o di scandalo, dunque.

Sopprimere i riti della Settimana Santa e della Pasqua per motivi gravi di salute pubblica è stato un gesto discutibile ma purtroppo necessario.

Tuttavia insistere su questa strada, ora che la pandemia è stata declassata per un calo generale di contagi a endemia, mi sembra poco intelligente e pretestuoso.

In effetti, bisogna percepirlo come un lento ritorno alla normalità e alla quotidianità.

Già a conclusione dell’epidemia di peste che nel 1626 decimò la popolazione di Scicli diverse furono le processioni nelle quali i sopravvissuti esprimevano il ringraziamento a Dio per aver avuto salva la vita e tutte terminavano col canto del Te Deum.

Lo stesso viceré Marc’Antonio Colonna, durante la terribile peste del 1575 non ebbe il coraggio di sospendere la celebrazione del Corpus Christi a Palermo consentendo l’accesso alla cattedrale solo ai portatori di ceri votivi e ordinando al popolo di fare ala alla processione del Santissimo Sacramento in un percorso urbano indicato dal bando.

Perché non cogliere ora al volo l’opportunità della Pasqua per ringraziare il Signore di uno scampato pericolo o, comunque, di un calo dei contagi?

Scicli ha registrato una grande affluenza nel suo centro vaccinale che ha fatto precipitare vertiginosamente la curva dei ricoveri in terapia intensiva e, anche quando i positivi si fossero moltiplicati in città in questo tempo, mai hanno dato motivo di grande preoccupazione.

La gente ha bisogno di ripristinare le sue antiche tradizioni per sentirsi ancorata alle radici del suo passato. Scicli l’ha fatto sempre con dignità dopo ogni calamità e sciagura, forte di una presenza d’animo che l’ha motivata nei secoli.

Deve farlo anche ora. Con tutte le precauzioni che il caso comporta. Ma deve farlo.

E quale immagine può testimoniare a noi sciclitani e al mondo l’urgenza di questa resurrezione se non l’immagine del “Gioia”, la splendida statua del Cristo Risorto, venerata nel santuario di Santa Maria La Nova, innalzata al cielo da mille mani in festa nel giorno di Pasqua, icona di una vittoria e di una volontà di ricominciare da dove il virus ha seminato dolore e morte?

Il “Gioia” non è solo una statua, è un comune sentire la vita, un compagno di viaggio che in tanti (giovani, classi operaie e fasci dei lavoratori) dalla fine dell’Ottocento in poi hanno scelto come loro indiscutibile capopopolo in un’azione di riscatto sociale, come il pellegrino sconosciuto che s’incontra per caso nei sentieri incerti dell’anima in marcia verso un misterioso sepolcro xacobeo.

Il cuore in tumulto, nella plastica e gioiosa contemplazione di una resurrezione possibile, spingerà ognuno di noi, a cominciare dal giorno di Pasqua, ad andare avanti, sempre avanti, come l’uomo dell’Excelsior, alzando una bandiera, la stessa che ostenta il Gioia fra le sue mani nude. Perché fermarsi altrimenti vorrebbe dire morire.

(Nel filmato, alcuni momenti tratti dalle precedenti edizioni della festività, ndr)