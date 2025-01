Giovanni Bazoli, presidente di Intesa San Paolo: “Scicli, invincibile bellezza”

Scicli - Ha trasformato le sedi più importanti della banca in musei.

Sono quattro le Gallerie d’Italia che Giovanni Bazoli (Brescia, 1932) ha fondato nel 2011 rifunzionalizzando in musei alcune grandi sedi di Banca Intesa San Paolo: a Milano, Napoli, Torino e Vicenza.

In dieci anni i quattro musei hanno fatto due milioni di visitatori, e solo nel 2024 ne hanno totalizzati 750 mila.

Bazoli ha fatto esporre 35 mila opere d’arte di cui 3.500 della collezione privata di Intesa Sanpaolo, passando da Caravaggio a Canova ad Hayez. Ha finanziato il recupero della casa di Alessandro Manzoni.

Artefice della nascita di Banca Intesa San Paolo, oggi il professore Giovanni è, con i suoi 92 splendidi anni, il Presidente emerito della prima banca europea per capitalizzazioni. Stamani di Scicli ha detto: “Invincibile bellezza”.

Nella foto, Giovanni Bazoli col giornalista Giuseppe Savà.