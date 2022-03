Giuliano Macca, l'artista di Noto, adottivo Modicano, amato da Özpetek

Di lui tesse le lodi il regista Ferzan Özpetek. E di recente i suoi quadri sono apparsi anche nella serie Netflix "Fedeltà", con Michele Riondino. Giuliano Macca è nato a Noto, nel maggio 1988. Un talento, il suo, che coltiva a Modica, dove risiede fino all'età di vent’anni, quando si trasferisce a Roma, dove frequenta l’Accademia di Belle Arti, diplomandosi a pieni voti.

Una sua recente mostra, “Il pianto dei vulcani”, è stata introdotta dal regista di Instanbul. Scrive Özpetek: “[…] è nella sua evocazione della debolezza del vulcano, la sua solitudine, le sue lacrime, che Macca ci restituisce una nota nuova e lacerante. I suoi soggetti, mentre si crogiolano nelle acque ai piedi di montagne infuocate, non sono altro che lo specchio della fragilità di un gigante che può sì sprizzare fuoco e furia, ma in realtà sta preparando il palcoscenico per la propria morte solitaria”.

La prima, vera, commissione importante di Macca è stata nel 2016, quando Giuliano realizza la scenografia per lo spettacolo teatrale Corti ma Lirici presso il Teatro Eliseo di Roma. Poco dopo, nello stesso anno, realizza una performance artistica presso il MAAM di Roma con l’opera Ti Aspetto su Altri Pianeti dove parteciperà in maniera attiva anche il direttore del museo, Giorgio de Finis. Sarà a Marzameni, una piccola frazione marinara nel siracusano, che avrà luogo, durante il Festival Internazionale del Cinema di Frontiera, la sua prima esposizione personale intitolata Le Confessioni del Tempo.

Il 2017 sarà invece un anno destinato alla sperimentazione e alla scoperta. Durante i primi mesi dell’anno Macca si trasferisce a Barcellona, fulcro della movida ispanica e della cultura catalana, nonché città in cui per un breve periodo dimorò Pablo Picasso, grande fonte di ispirazione per l’artista siciliano. A Saragoza, inoltre, visita il museo di un altro celeberrimo nome che ebbe il potere di infuocare, con il suo genio, l’estro creativo del giovane Francisco Goya. Arricchito di nuove nozioni, Macca fa ritorno in Italia dove, sempre nel 2017, viene invitato a partecipare alla collettiva ContemporaneaMente alle Scuderie Aldobrandini di Frascati.

Nell’ottobre 2018, dopo aver trascorso un anno a Roma senza fissa dimora, Giuliano presenta Ladri di Luce nella wunderkammer Mirabilia, ospitata da Giano del Bufalo. Questa esposizione ebbe un eccezionale riscontro da parte del pubblico. Successivamente Macca entra a far parte del team di Michele von Büren, gallerista di Rvb Arts, nota galleria con sede a Trastevere che tratta giovani artisti emergenti. Nel dicembre dello stesso anno, tramite la galleria, Macca partecipa alla collettiva Myths and Legends. Visto il grande successo ottenuto all’interno dell’esposizione, la sua gallerista decide di organizzare una personale nel maggio del 2019; nasce in questo modo la mostra Cuori di Cristallo. Il cristallo, per Macca, diviene metafora della precarietà dell’animo umano in quanto rappresenta il paradosso di un materiale dalla struttura solida ma facilmente sfaldabile.

Nel 2020 è sua la mostra La solitudine degli angeli, con la curatela di Vittorio Sgarbi, nella galleria Etra Studio Tommasi di via della Pergola a Firenze.

Come scrive Vittorio Sgarbi nel saggio che apre il catalogo annesso alla mostra, gli angeli «non sappiamo come siano, che volto abbiano, ma li ritroviamo oggi nelle allucinazioni di Giuliano Macca. Corpi che sembrano muoversi fra le nuvole, plasmati come le statue severe del Tempio di Egina, nitide e semplici, corpi innocenti e sguardi colpevoli. Macca sembra inseguire in quei volti l’ombra del peccato. La consapevolezza dell’innocenza perduta. Gli angeli sono sempre sul punto di scomparire. La nostalgia della forma chiede alibi, finzioni. Si tratta della conferma di una pittura sfigurativa, per una legge del contrappasso negli artisti migliori, più dotati».

Amante della «Maniera fiorentina», soprattutto di Pontormo e Rosso Fiorentino, Giuliano Macca ammette di essere sempre stato fortemente affascinato dal ritratto: «in particolare da quegli artisti che hanno messo la psiche all’interno dello sguardo, anche centinaia di anni fa; insieme ai ritratti, mi sento attratto dagli abbracci, soprattutto quelli disegnati a penna. Mi piace immaginare quelle migliaia di linee che alla fine vanno a formare una sola cosa. In questo momento queste opere le sento come un’esigenza, tutte legate a un tema a me molto caro, insieme a quello dei baci e dei ritratti. Ecco, nella mia mostra di Firenze ci sarà tutto questo ed è perciò che la considero l’appuntamento espositivo più importante della mia carriera e ringrazio Francesca Sacchi Tommasi per la grade opportunità».