Ibla è amore, la FOTO tra le 200 che puliranno il nostro mare

Ragusa – Duecento scatti della Sicilia pubblicati su Instagram da utenti di tutto il mondo, esperti fotografi e non, che hanno soggiornato anche solo 24 ore sull’Isola per vacanza, lavoro o fatti loro. Il digital creator alcamese Marco Parrino li ha raccolti tutti insieme nel libro "Sicilia è amore", disponibile online e sugli scaffali, i cui proventi saranno devoluti alle associazioni di volontariato dedite alla liberazione delle coste dalla plastica e altri rifiuti inquinanti.

Italiani e stranieri, emigrati e turisti, giovani e anziani, “stanziali” o di passaggio: gli artisti per caso che hanno contribuito al book sono quanto mai eterogenei rispetto ed età, professione, gusti e nazionalità. In comune, l’essere riusciti a catturare in un post l’essenza del luogo che hanno visitato, emozionando il social network. Delle 30 immagini anticipate dall'autore, una riguarda il nostro territorio: il centro di Ibla, che vediamo in copertina. Il messaggio è anche: viviamo in una terra stupenda quando non è coperta da cumuli di spazzatura, lasciamola così a chi verrà dopo di noi.