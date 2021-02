Il cielo stellato sopra di noi

“Il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me”. Una frase talmente rivelatrice dell’essenza del pensiero di Immanuel Kant, che il grande filosofo volle iscriverla perfino sul suo epitaffio, estrapolandola dalla Critica della ragion pratica. Forse perché c’è la rima, è diventata uno degli aforismi più citati in meme e post sui social, spesso a sproposito. Non tutti sanno, ad esempio, che in realtà è la parte finale di un periodo più lungo “Due cose riempiono l'animo di ammirazione e venerazione sempre nuova e crescente, quanto più spesso e più a lungo la riflessione si occupa di esse”, e seguono due punti: il cielo “e” la legge appunto, quella “morale”. Unite da una congiunzione e non separate da una virgola. E la legge non è del codice giuridico ma quella “morale”, che significa tutt’altro che privata o relativa: secondo Kant c’è un tribunale ben più severo di quello del giudice, un tribunale che non perdona, che non porta in galera ma condanna a un ergastolo interiore.

E’ da almeno 300 anni che, secondo l'illuminista tedesco, che l'umanità avrebbe dovuto appropriarsi autonomamente del cosiddetto «diritto naturale», cioè della capacità d’intendere da sola cos'è buono e giusto, emancipandosi da favole e indottrinamenti esterni, di tipo confessionale. L'ontogenesi ricapitola la filogenesi: la crescita dell’essere umano dall'infanzia all'adolescenza è certificata dalle stesse sacre scritture degli uomini, nel passaggio dalle 10 imposizioni del Vecchio Testamento (in cui ricevono ordini senza spiegazioni) al discorso della montagna contenuto nel Nuovo (in cui è chiarito loro il perché di quelle coercizioni, essendo diventati nel frattempo in grado di comprenderlo).

Ma oggi l’uomo dovrebbe essere adulto, maturo e - anche quando volontariamente commette un delitto - avvertire ormai dentro di sé che sta facendo del male, che sta commettendo un'azione sbagliata, pur nel libero arbitrio d'intraprenderla ugualmente. All'esterno di noi stessi, nel cielo in cui dalla notte dei tempi cerchiamo invano di rintracciare un segno consolatorio che ci strappi all'ansia di sentirci gettati nel mondo senza motivo, non c'è dunque che il firmamento: impossibile scorgervi un disegno metafisico, inutile anche solo cercare di concepire un concetto come l'infinito per un essere, al contrario, finito come l'uomo. Il nostro bisogno ontologico del trascendente è destinato a mortificarsi in eterno, con i limiti naturali imposti dalla tre categorie mentali con cui funziona il cervello: spazio, tempo e causalità.

Per questo Kant ha cercato per tutta la sua vita di erigere quelle chiamava le “colonne d’ercole dell’umano”, ovvero i limiti dell’umana comprensione: per liberare la scienza dal millenario e insolubile problema cosmologico dei greci e sgombrare così il campo della ricerca e della conoscenza dalle condizionanti intromissioni delle interpretazioni religiose. Una nuova, vera, dirompente “rivoluzione copernicana” nell'epistemologia, come la definiva lui stesso. Ma quella «legge morale» che il filosofo avvertiva come intima - quell'insieme di direttive etiche e valoriali che guidano il suo agire e che non avrebbero più bisogno d'esser derivate da testi che si pretendono divini – quanti, pur possedendola, la mettono effettivamente in pratica?