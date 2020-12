Il film Rocky? Fu la bomba atomica di Reagan

Era il 27 novembre 1985 quando "Rocky IV" veniva proiettato per la prima volta nei cinema americani. La saga era già molto popolare, ma il quarto episodio entusiasmò i fan come mai nessun Rocky prima. Oggi è considerato un film emblematico, simbolo della cultura popolare americana. Il documentario "Rocky. L'atomica di Reagan", spiega questo successo attraverso un'approfondita analisi della cultura popolare e

politica degli anni '80, dei suoi miti e dei suoi eroi.

Il film è il prodotto della cultura americana e degli studios della nuova Hollywood, amplificato dall'arrivo al potere di Ronald Reagan dopo un decennio di crisi. Non a caso "Rocky IV" è doppiamente simbolico: incarna sia la vittoria del pugile americano su quello sovietico sia la vittoria del neoliberismo sul socialismo, ed ha alimentato una cultura popolare globale che ha investito Stati Uniti, Europa e paesi del blocco orientale.

Ancora oggi, Rocky resta un modello per alcuni, oggetto di derisione per altri.

Rocky - L'atomica di Reagan è un film diretto da Dimitri Kourtchine, con Peter Biskind, Robert Chartoff, Franco Columbu, Vince DiCola, Sylvain Dieuaide, Irwin Winkler. Durata 52 minuti. Titolo originale: Rocky IV: le coup de poing américain.