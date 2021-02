Il padre di Mattarella ad Augusta, nel cinegiornale del 1964

Anche l’Istituto Luce, a volte, sbaglia: come nel titolo di questo filmato in bianco e nero, risalente a quasi 60 anni fa, ponendo Augusta nel territorio di Ragusa anziché in quello di Siracusa. Il servizio - uno degli ultimi ad essere girato, prima che la tv diventasse un elettrodomestico di massa – riguarda l’inaugurazione della fabbrica di lubrificanti della Esso e ritrae il padre dell’attuale presidente della Repubblica: Bernardo Mattarella - originario di Castellammare sul Golfo, sulle coste trapanesi - tra i fondatori della Dc siciliana e allora ministro del Commercio estero.