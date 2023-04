Il Processo di Beatificazione del Beato Guglielmo Cuffitella di Scicli

Scicli - Fra preziose e antiche carte di Archivio ho ritrovato a sorpresa una copia del Processo di Beatificazione del Beato Guglielmo Cuffitella, patrono della città di Scicli, compilato con l’escussione di numerosi testi, nel lontano 1537 a Scicli.

Il documento, mutilo delle prime due pagine, è la copia fedelissima del Processo di Beatificazione del Beato, presente tra gli atti del notaio Vincenzo Cartia che l’aveva trascritta su autorizzazione del notaio Antonio Coria, Conservatore.

In calce il Processo porta la seguente annotazione:

“Ex originalj existente jn reliquiario Beati Guilelmi huius Civitatis Siclis claves cuius Reliquiarj reperiunt in possessione Judicum et Juratorum Secreti et aliarum personarum procuratorum eiusdem civitatis et Beati Guilelmi extracta est presens copia. Coll/ sal/ Marcus Antonius Empli magister not/ Curie Judicum et Juratorum huius civitatis Siclis.”

E l’autenticazione dell’università di Scicli:

“Nos judices et Jurati huius civitatis Siclis jndubiam fidem facimus omnibus et singulis officialibus huius Sicilie Regni qualiter supradittus Marcus Antonius Empli extraxit supradittam copiam testium fuit et est noster Magister Not/ et tale officeat publice et fideliter exerce/ et exercet attis copijs firmis et extracte cuius plena et adhibendo fides in cuius 25 testium has n/ras literas testimoniales m/ subscriptio sibj nostroque solito sigillo jn pede munitos fieri mandavimus.

Dat/ Sicli die 9 Augusti 8° ind/ 1625

Carolus Celestris

Vinc/ Mirabella

Don Matthia Ribera

Jdem de Empli Mag/r Not/ quo supra”

La copia, compilata un anno prima che la peste devastasse la città, è importantissima perché ci tramanda in modo inequivocabile la forma ufficiale del processo.

Mi sono occupato del Processo di Beatificazione nell’anno accademico 1991/1992 perché argomento della mia tesi di Magistero.

A quel tempo, su gentile autorizzazione dell’Arciprete parroco della Chiesa Madre di Scicli don Concetto Di Pietro, eseguii una fotocopia dei due volumi custoditi da sempre dentro l’arca d’argento dove ancora oggi si conservano le reliquie del beato.

Durante una processione del Martedì santo ebbi modo poi di segnalare il venerabile documento all’indimenticabile Gen. Palazzolo esortandolo ad adoperarsi per un suo restauro, operazione che fu poi puntualmente eseguita.

Purtroppo la copia da me effettuata sugli originali, rilegata in tela color amaranto, fu data da me in visione con altra documentazione a una persona che a oggi, nonostante le mie reiterate richieste, non l’ha restituita.

Motivo per cui non ho potuto compiere sul documento di cui sopra un’indagine comparativa dettagliata, dovendomi solo servire di ciò che all’epoca scrissi nella mia tesi di Magistero.

Tuttavia questo nuovo documento venuto alla luce sarà da me fedelmente trascritto e inserito in un’opera di prossima pubblicazione contestualizzandolo nel periodo storico nel quale fu compilato e corredandolo, com’è giusto che sia, della corretta posizione archivistica.

© Tutti i diritti riservati all’Autore. Divieto di riproduzione parziale e totale del saggio senza il consenso dell’Autore.